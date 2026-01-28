Merkezi Bremen’de bulunan ve aile şirketi olarak kurulan Flamme Küchen + Möbel’in kapanma kararını şirketin genel müdürü Tina Flamme doğruladı. Marka; Berlin, Bremen, Frankfurt, Fürth, Münih yakınlarındaki Kirchheim-Heimstetten ve Hannover’deki SofaLoft dahil olmak üzere toplam 6 noktada faaliyet gösteriyordu. Karar kapsamında tüm şubeler kapatılacak.

“ZOR AMA KAÇINILMAZ BİR KARAR”

Şirket yönetimi, kapanma kararının ekonomik koşullar, siyasi belirsizlikler ve kişisel nedenlerin birleşimiyle alındığını açıkladı. Genel Müdür Tina Flamme, sürece ilişkin değerlendirmesinde, ülke genelindeki ticari faaliyetlerin planlı ve kontrollü şekilde sonlandırılacağını belirtti.

YILDA 3 BİN MUTFAK PROJESİ YAPIYORDU

Flamme Küchen + Möbel, özellikle üst segment mutfak ve mobilya satışlarıyla tanınıyordu. Şirket, yılda ortalama 3 bin mutfak projesi gerçekleştiriyor; satışın yanı sıra danışmanlık, montaj ve finansman hizmetleri de sunuyordu. Premium segmentte Almanya genelinde güçlü bir müşteri ağına sahipti.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Kapanış sürecinin ilk adımı Bavyera’daki Fürth şubesinde atıldı. Şubede tasfiye indirimleri başladı. Şirket yönetimi, sürecin şeffaf ve düzenli şekilde yürütüleceğini, kapanışın sorumluluk bilinciyle tamamlanacağını duyurdu.