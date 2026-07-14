ABD’de yaşayan Paul Alex’in küçük bir yatırımla başlayan girişimi, kısa sürede büyük bir iş modeline dönüştü. Polislik yaptığı dönemde kendi işini kurmak isteyen Alex, mesai arkadaşından duyduğu ATM fikrini hayata geçirmeye karar verdi.

26 yaşındayken polis olarak çalışan Alex, aylık yaklaşık 2 bin dolar gelir elde ediyordu. Arkadaşının ATM satın alma önerisinin ardından bu alanda araştırma yapmaya başlayan Alex, maaşından biriktirdiği 2 bin 100 dolarla (yaklaşık 98 bin lirayla) ilk ATM cihazını satın aldı.

YATIRIMINI ZAMANLA BÜYÜTTÜ

İlk ATM’sini bir güzellik salonunun önüne yerleştiren Alex, cihazdan elde ettiği geliri görünce yatırımını büyütme kararı aldı. İlk ay yaklaşık 500 dolar kazanan girişimci, her para çekme işleminden alınan komisyonlarla cihazın maliyetini kısa sürede karşılayabileceğini gördü.

Elde ettiği gelirleri ve maaşını yeni ATM’ler almak için kullanan Alex, zaman içinde ATM sayısını artırarak küçük bir ağ oluşturdu. Girişimini büyüten Alex; güzellik salonları, berberler, marketler ve farklı işletmelerin bulunduğu noktalara yeni cihazlar yerleştirdi.

3,5 MİLYON DOLAR KAR ELDE ETTİ

Kurucusu olduğu ATM Together şirketiyle ABD genelinde yüzlerce ATM’ye ulaşan Alex, 2021-2023 yılları arasında 12 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Şirketin bu dönemde yaklaşık 3,5 milyon dolar net kar elde ettiği belirtildi.