İngiltere’de bir açık artırmadan 15 Sterline (yaklaşık 980 TL) satın alınan kırık ve kapaksız bir çaydanlığın, Amerika’da üretilen ilk porselen örneklerinden biri olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıldır seramik koleksiyonculuğu yapan İngiliz alıcının fark ettiği parça, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi (The Met) adına 575 bin Sterline (yaklaşık 37 milyon 565 bin TL) satın alındı.

30 YILLIK KOLEKSİYONCUNUN ŞÜPHESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

2016 yılında İngiltere’nin Midlands bölgesindeki genel bir müzayededen alınan 9 cm yüksekliğindeki çaydanlık, ilk olarak 1766-1800 yılları arasında Middlesex’te üretilen Isleworth seramiği olarak nitelendirildi. Ancak kulpu kırık ve kapağı eksik olan parçanın bu tanımından şüphelenen alıcı, çaydanlığı Salisbury’deki Woolley and Wallis müzayede evine götürdü.

Uzman Clare Dunham tarafından yapılan incelemelerde, üzerindeki mavi-beyaz motifler ve palmiye ağacı deseni sayesinde parçanın 1763 civarında İngiltere’den Güney Karolina’ya göç eden Staffordshire’lı çömlekçi John Bartlam’a ait olduğu tespit edildi.

TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR

Yapılan araştırmalar, çaydanlığın 1765-1769 yılları arasında Güney Karolina’nın Cain Hoy bölgesinde üretildiğini gösterdi. Bu tarihlendirme, çaydanlığı Amerika kıtasında üretilip günümüze ulaşan en eski porselen çaydanlık konumuna getiriyor.

Parçanın öne çıkan teknik ve tarihi özellikleri şunlardır:

Günümüze ulaşan ve Bartlam’ın fabrikasıyla ilişkilendirilen sadece sekiz porselen eser bulunmaktadır; bu çaydanlık ise bilinen tek Bartlam çaydanlığıdır.

Üzerinde İngiliz porselenlerinde görülmeyen ve Güney Karolina’nın simgesi olan cüce palmiye (palmetto) motifi yer almaktadır. Üretiminde bölgedeki Cherokee kili kullanılmıştır.

Ürünün bir yüzünde palmiye ağacı altında turna kuşları ve tekneler, diğer yüzünde ise Çin tarzı (chinoiserie) "Köprüdeki Adam" deseni işlenmiştir.

Arkeolojik bulgular, Bartlam’ın atölyesinin Philadelphia’daki American China Manufactory’den (1770) daha önce faaliyete geçtiğini doğrulamaktadır.

METROPOLITAN MUSEUM OF ART’TA SERGİLENİYOR

Açık artırma öncesinde 10 bin ila 20 bin Sterlin (yaklaşık 653 bin ila 1 milyon 307 bin TL) arasında tahmini satış bedeli biçilen eser, yoğun rekabetin ardından Londra merkezli sanat tüccarı Rod Jellicoe tarafından The Met adına satın alındı. Yaklaşık 37 milyon 565 bin TL değerindeki eser, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin 723 numaralı galerisinde sergilenmektedir.