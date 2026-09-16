Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali’nin yeniden satışa çıkarılması tartışma yarattı. YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2013 yılında 985 milyon dolara özelleştirilen santralin, bugün 285 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldığını belirtti. Karasu, santralin özelleştirilmesinin ardından geçen süreçte üretim, istihdam ve finansal yapısında yaşanan değişimlerin TBMM tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

985 MİLYON DOLARDAN 285 MİLYON DOLARA

Karasu’nun verdiği bilgilere göre, temeli 1978 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit hükümeti döneminde atılan Kangal Termik Santrali, 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı.

İhaleyi Konya Şeker-Siyahkalem Ortak Girişim Grubu, 985 milyon dolarlık teklifle kazandı. Santral, Ağustos 2013’te Konya Şeker tarafından devralındı.

Aradan geçen yaklaşık 13 yılın ardından Konya Şeker’in 31 Ağustos 2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’nda, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’nin tamamının satışına karar verildi. 14 Eylül’de yayımlanan satış ilanında ise şirketin yüzde 100 hissesinin kapalı zarf teklifi, ardından açık artırma ve gerektiğinde pazarlık yöntemiyle satılacağı duyuruldu.

Satış için belirlenen 285 milyon dolarlık muhammen bedel, 2013 yılında ödenen 985 milyon dolarlık özelleştirme bedelinin yaklaşık 700 milyon dolar altında bulunuyor.

“ÖZELLEŞTİRİLİRKEN DE UYARDIK”

Karasu, santralin özelleştirilmesi sırasında kamuoyunu uyardıklarını belirterek, “Bu tesis kamuda kalmalı” dediklerini söyledi. Karasu, o dönemde kendilerine yatırımların büyüyeceği, üretimin artacağı ve herhangi bir sorun yaşanmayacağının ifade edildiğini aktardı.

Gelinen noktada santralin yeniden satış gündemiyle karşı karşıya olduğunu belirten Karasu, Kangal Termik Santrali’nin yalnızca bir enerji üretim tesisi olmadığını vurguladı.

Karasu, “Kangal demek; enerji demektir, kömür demektir, üretim demektir, istihdam demektir. Binlerce ailenin ekmeği, Sivas’ın geleceği demektir” ifadelerini kullandı.

MECLİS’E ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Karasu, özelleştirme sonrasında santralin üretim kapasitesi, istihdam yapısı ve finansal durumunda yaşandığını belirttiği değişimlerin ve santralin yeniden satışa çıkarılmasının nedenlerinin bütün yönleriyle incelenmesi amacıyla TBMM’ye Meclis Araştırma Önergesi sundu.

Karasu ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayarak santralin özelleştirilmesi ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin sorular yöneltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ise santralde çalışanların geleceği ve haklarının durumuna ilişkin ayrı bir soru önergesi verdi.

“KANGAL TERMİK’İ SATMAYIN”

Santralin bölgesel istihdam ve enerji üretimi açısından önemine dikkat çeken Karasu, özelleştirme politikalarının sonuçlarının kamu yararı açısından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Karasu, çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

“Burada yalnızca bir işletmenin satışı söz konusu değildir. Enerji üretimi, kamu yararı, bölgesel istihdam ve çalışanların geleceği söz konusudur. Yıllar içinde gelinen durum ortadadır. Bu nedenle Kangal Termik’i satmayın, yeniden devletin güvencesine alın. Sivas’ın fabrikalarını, madenlerini, santrallerini sermayeye devretmeyin. Kangal Termik, Kangal’ın ve Sivas’ın geleceğidir.”

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu