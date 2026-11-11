Batı Avustralya'da yaşayan Ella Maesepp ve David Potter çifti, alışılmışın dışında bir ev inşa ederek sürdürülebilir yaşamın farklı bir örneğini ortaya koydu. Perth kentinin yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Katanning kasabasında yaşayan çift, arpa samanından yaptıkları evde iki çocuklarıyla birlikte yaşıyor.

Yaklaşık 2 bin hektarlık bir çiftlikte yaşayan ailenin çevre dostu evi, 2010 yılında inşa edildi. Yeni evli oldukları dönemde ev yapmaya karar veren çift, Ella'nın çevre koruma konusundaki duyarlılığını David'in tarım alanındaki deneyimiyle birleştirdi. Dört oda ve bir garajdan oluşan evin yapımında, preslenerek tuğla haline getirilen 986 adet arpa samanı balyası kullanıldı. Bu balyalar, evin duvarlarında hem yapı malzemesi hem de yalıtım unsuru olarak görev yaptı.

Çiftin sıra dışı yaşamı, 2017 yılında ABC News tarafından hazırlanan bir belgeselle daha geniş kitleler tarafından tanındı. Röportajda sürdürülebilir yaşamın konfordan vazgeçmek anlamına gelmediğini anlatan aile, çevre dostu bir evde de günlük hayatın tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceğini gösterdi.

Güneş enerjisiyle elektrik faturası ödemiyorlar

Evin en dikkat çekici özelliklerinden biri de enerji ihtiyacının tamamının güneş panellerinden karşılanması. Çatıda bulunan paneller, 50 kilovata kadar enerji depolayabilen bataryaları şarj ediyor. Böylece aile, ev aletlerinden marangozluk ekipmanlarına kadar günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu elektrikli cihazları kendi ürettiği enerjiyle çalıştırıyor.

Ella Maesepp, elektrik kullanımıyla ilgili yaklaşımlarını şu sözlerle anlatıyor:

"Güneş her gün bedava parlıyorken neden elektriğe para ödeyelim?"

Çevre dostu yaşamın insanları bazı konforlardan mahrum bıraktığı yönündeki düşünceye de karşı çıkan Ella, evlerinde elektrikli aletleri rahatlıkla kullandıklarını belirtiyor. David garajında marangozluk işleri yaparken kendisi de elektrik süpürgesi ve çamaşır makinesi gibi ev aletlerinden yararlanıyor.

Ailenin sürdürülebilir yaşam anlayışı yalnızca enerji tasarrufuyla sınırlı değil. Çift, evsel atık miktarını da mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyor. Tek kullanımlık ürünlerden ve fazla ambalajlı alışverişten kaçınan aile, kendi yiyeceklerinin bir bölümünü yetiştiriyor ve yerel üreticileri tercih ediyor. Bu yöntemler sayesinde haftada çıkardıkları çöp miktarını yalnızca bir torbaya kadar düşürmüşler.

Kışın ısıyı depoluyor, yazın evi serin tutuyor

Evin tasarımı da bölgenin iklim koşullarına göre şekillendirildi. Yazların sıcak, kışların ise soğuk geçtiği Katanning'de çift, iç ortam sıcaklığını mümkün olduğunca doğal yollarla düzenleyen pasif güneş enerjisi sisteminden yararlanıyor.

Kış aylarında kuzeye bakan geniş pencereler, güneş ışığının evin içine girmesini sağlıyor. Taş duvarlar ise gün boyunca emdikleri ısıyı yavaş yavaş iç mekâna bırakarak evin sıcak kalmasına yardımcı oluyor.

Ailenin odun sobası da bulunuyor. Ancak evin ısı yalıtımı ve güneş enerjisinden yararlanan tasarımı sayesinde soba, kış boyunca yalnızca 14 gün ve 34 gece yakılıyor.

Yaz aylarında ise geniş saçaklar güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesini engelleyerek evin aşırı ısınmasını önlüyor. Çift, doğal havalandırmadan yararlanarak kendi serinletme yöntemini de geliştirmiş.

Ella'nın anlattığı sisteme göre merdivenlerin üzerindeki bölümde bulunan 360 derece panoramik pencereler açılıyor. Böylece yükselen sıcak hava bu açıklıklardan dışarı çıkıyor ve evin içindeki sıcaklık doğal hava akışıyla düşürülüyor.