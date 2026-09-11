İskoçya'da yaşayan 72 yaşındaki kamu çalışanı Mary Dickson, internet üzerinden katıldığı çekilişte hayatının sürprizini yaşadı. Yalnızca 15 sterline (986 TL) aldığı biletle Cornwall'da deniz manzaralı, 4 milyon sterlin (yaklaşık 263 milyon TL) değerinde lüks bir malikane kazanan yaşlı kadın, yaşadığı komik bir yanlış anlaşılma nedeniyle az kalsın ödülü reddediyordu.

ÖDÜLÜ TARLADAKİ AT SANIP İSTEMEDİ

Omaze platformunun düzenlediği çekilişin ardından ödülü bizzat görmesi için mülke götürülen Mary, araçtan indiğinde ilk olarak tarlada duran bir at gördü. Kazandığı ödülün bu at olduğunu sanan yaşlı kadın, organizatörlere "Teşekkür ederim ama istemiyorum" diyerek teklifi geri çevirdi. Gerçeğin at değil, arkadaki devasa sahil evi olduğu açıklanınca durum hemen düzeldi.

İÇİNDE HIZLI NAKİT VE SÜPER LÜKS İMKANLAR DA VAR

Tamamen borçsuz, tapu ve avukatlık masrafları karşılanmış olarak teslim edilen 4 yatak odalı malikanenin yanı sıra Mary ve 76 yaşındaki eşi John'a 250.000 sterlin (16 milyon 439 bin 500 TL) nakit para ile 200.000 sterlin (13 milyon 151 bin 600 TL) değerinde mobilya da hediye edildi. Isıtmalı açık havuzu, kış bahçesi, özel koya doğrudan erişimi ve açık hava mutfağı bulunan malikanenin keyfini çıkaracaklarını belirten çift, yaklaşan Noel'i tüm aileyle birlikte bu yeni evlerinde kutlamayı planlıyor.