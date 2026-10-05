Büyük Okyanus'ta yer alan 10 bin 600 nüfuslu ada ülkesi Tuvalu, küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevre felaketleriyle karşı karşıya. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış ve yükselen su seviyeleri, ada ekosistemini çöküşün eşiğine getirirken ülkenin 2100 yılına kadar yaşanamaz hale gelme riski bulunuyor.

MERCAN VARLIĞININ %99,9'U YOK OLDU

Deniz biyologu Austin Bowden-Kerby tarafından yürütülen saha araştırmaları, bölgede etkili olan deniz sıcak dalgasının adaların doğal koruma kalkanı olan mercan kayalıklarının yaklaşık %99,9’unu yok ettiğini ortaya koydu. Yıkımın çevre kirliliği veya aşırı avlanmadan kaynaklanmadığını vurgulayan Bowden-Kerby, adaları ayakta tutan ekolojik sistemin doğrudan iklim değişikliği nedeniyle çöktüğünü belirtti.

BALIK STOKLARI AZALDI

Sıcaklık artışları ve mercan kaybı, yerel halkın temel gıda kaynağı olan deniz canlılarını da olumsuz etkiledi. Araştırmacı Rajneel Singh, bölgeye özgü kırmızı mercan kayalığı balığı başta olmak üzere birçok türün av miktarında belirgin bir düşüş yaşandığını ve yakalanan balıkların boyutlarının küçüldüğünü kaydetti. Elde edilen verilerin Balıkçılık Bakanlığına sunulduğu ve tahribatın boyutunun yetkililerce doğrulandığı bildirildi.

YÜZÖLÇÜMÜNÜN %95'İ SULAR ALTINDA KALABİLİR

Bilim insanlarının projeksiyonlarına göre, mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2100 yılına gelindiğinde Tuvalu topraklarının yaklaşık %95'i yüksek gelgitler sırasında düzenli olarak sular altında kalacak. Bu durumun tüm archipelagoyu yüzyıl sonuna kadar tamamen yaşanamaz kılabileceği öngörülüyor.

YAPAY KARA İNŞA EDİYORLAR

İklim tehdidine karşı Tuvalu Kıyı Uyum Projesi (TCAP) kapsamında koruyucu adımlar atılıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Başkent Funafuti’de fırtına dalgalarına dayanıklı 7,3 hektarlık yükseltilmiş yeni kara alanı oluşturuldu.

2025 yılında tamamlanan ikinci etapta, yoğun nüfuslu Fogafale Adası'nda 8 hektarlık ek alan elde edildi. Yaklaşık 2,9 kilometrelik kıyı şeridi tahkim edilerek erozyona karşı korumaya alındı.

Söz konusu yapay kara parçalarının 2100 yılı sonrasındaki deniz seviyesi risklerine göre tasarlandığı; üzerlerine konut ve altyapı tesisleri inşa edilerek yerel nüfusun adada kalmasının hedeflendiği belirtildi.