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Pelin Pehlivan… 1999 yılında Düzce depremine yakalandığında henüz 8 yaşında öğrenciydi Pelin. Yıkıntıların arasında hayata tutunmaya çalışırken onu en çok umutlandıran şehir dışından gelen gönüllü öğretmenlerdi. Kararmış bir Dünya’ya oyun arkadaşları ile ışıldıyordu Dünyası.. Ve bir gün benzer kaderi yaşayanlara aynı şekilde destek olacağını bilemeden büyüdü küçük Pelin..

HATAY’IN YIKINTILARINDA GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN…

Pelin Pehlivan öğretmenlik yaptığı sırada Türkiye ve Dünya’yı sarsan 6 şubat depremi yaşandı. Depremin ne demek olduğunu en çok bilenlerdendi Pelin Öğretmen.. Artık çocuk değildi ama içinde yaşadığı o trajedi onu Hatay’daki çocuklara koşturdu. Sözcü’ye konuşan Pelin Öğretmen; ‘ 6 şubat günü Düzce’deydim ve şu an bile kalbimdeki sıkışmayı kelimelere dökemem. Çünkü ben de biz de yaşadık o acıyı. Tarifi çok zor. Ve o gün hemen gitmeliyim yardım etmeliyim dedim. Ama ne diye gidecektim? Sağlıkçı değilim, arama kurtarma değilim,ilk yardım desenz işin uzmanlarına bırakmak lazım.. Derken şu an çalışanı olduğum Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul’un sosyal medya hesabında ‘Hatay’da öğretmen ihtiyacı var’ duyurusunu gördüm. Hemen iletişime geçip 3 gün içinde toparlandım ve yola çıktım.

‘’12 YILLIK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİMİN EN ANLAMLI SÜRECİNDEYİM’’

Tıpkı 8 yaşında tanık olduğum o acıyla aynı acıyı yaşayan öğrencilerleyim. Onların ne hissettiğini, neye ihtiyacı olduğunu yürekten hissediyorum. O zaman 8 yaşındaydım şimdi 33 oldum. ‘ Öğretmenim sen benim ilham kaynağım oldun büyüyünce ben de başkalarına yardım edeceğim’ diyen çocuklar var. Bu bana yetiyor. Hatay diye bir şehir tarir kalmadı her yer yıkıldı. Bu felaket en çok da kadın ve çocukları etkiliyor. Hala konteyner okullarda eğitim görüyorlar ve konteynerler yaşıyorlar. Şartlar çok zor. Ben de bu yıkık şehirde 8 yaşındaki Pelin’ vefa borcumu ödüyorum aslında. Çadırda yaşamak ve eğitim görmek ne demek en iyi bilenlerdenim. Ama bana umut olan öğretmenler gibi ben de umudu tükenenlere destek oluyorum.

"HAYAT DOKUNDUKLARIMIZI YEŞERTTİKÇE GÜZEL"

Şuan da Ülkem Okuyor Derneği Başkan Yardımcısı olarak deprem bölgesinde görev yapan Pelin Pehlivan; Dernek olarak öğrencilerimiz yaşam şartlarını iyileştirerek kitaplara ve eğitime kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Hatta evsiz kalan öğrencilerimize maddi destekler doğrultusunda ısınabilecekleri güzel bir yuva kuruyoruz. Bir umudun parçası olmaktan da gurur duyuyorum.