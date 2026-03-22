Sivas'ta yaşayan 99 yaşındaki Kaya Bulut, hem enerjisi hem de hayata olan tutkusuyla çevresindeki herkesi hayrete düşürüyor. 1927 doğumlu emekli fırın ustası Bulut, yaşıtlarının çoğunu çoktan geride bıraktığı bu yaşta bile dinç duruşu ve çalışkan ruhuyla adından söz ettiriyor.





ÖMRÜNÜ FIRININ BAŞINDA GEÇİRDİ



Uzun yıllar fırın ustalığı yapan Kaya Bulut, çalışkanlığını ve azmi hayatının her dönemine yansıttı. Emekliliğinin ardından da bu ruhu kaybetmeyen Bulut, ilerleyen yaşına inat enerjisini korumayı başarıyor. Çevresi tarafından sevgiyle "Kaya dede" olarak anılan Bulut, isminin hakkını adeta fiilen veriyor.





YALNIZLIK ONU VAZGEÇİRMEDİ



Kaya Bulut'un hayatında geçen yıl derin bir yara açıldı. Uzun yıllar birlikte yaşadığı eşi Lütfiye Bulut'u kaybeden Bulut, o günden bu yana 8 çocuğu ve 25 torununun sevgisiyle ayakta duruyor. Geniş ailesi her zaman yanında olsa da evin içindeki o tanıdık sessizlik, Bulut'un en büyük sınavı olmaya devam ediyor.





İŞTE EN KEYİF ALDIĞI EŞYA



Kaya Bulut'un en keyif aldığı anlar ise eski eşyalarla dolu odasında geçirdiği saatler oluyor. Yılların izini taşıyan bu odada gramofon eşliğinde eski plaklarını dinleyen Bulut, geçmişe nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. O plaklardan yükselen sesler, Bulut için yalnızca bir melodi değil; geride bırakılan onlarca yılın, emeklerin ve anıların canlı bir yansıması.