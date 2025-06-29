Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak. Yarış için şu ana kadar 22'si asıl 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırdı.

99 yıllık Gazi geleneğinin en zor yarışı olarak nitelendiren yarışta favori yok.

BİRİNCİ NE KADAR KAZANACAK?

99’uncu Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye ise 1 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak.

AZİZ YILDIRIM VE ADALI GAZİ’DE BULUŞTU

Beşiktaş Başkanı ve TJK Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte Gazi Koşusu için hipodromda bir araya geldi.