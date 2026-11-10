Niğde'de 40 yaşındaki Rukiye Demirel'in 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki pencereden düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.
Soruşturma kapsamında, olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.