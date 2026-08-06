Rekabet Kurumu, A101'in çatı şirketi Yeni Mağazacılık tarafından CarrefourSA'nın devralınmasına belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla onay verdi. Kararla birlikte hem rekabet ortamının korunmasına hem de istihdam ile yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik kapsamlı yükümlülükler getirildi.

48 MAĞAZA ELDEN ÇIKARILACAK

Kurulun verdiği şartlı onay kapsamında toplam 48 mağazanın elden çıkarılması kararlaştırıldı. Bu mağazaların 10'unu A101'e ait şubeler oluştururken, 38'inin CarrefourSA mağazalarından seçileceği bildirildi. Bu adımın, sektörde rekabet dengesinin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

CARREFOURSA'NIN YAPISI KORUNACAK

Kararda, devralma işleminin ardından CarrefourSA'nın bağımsız organizasyon yapısının devam ettirilmesi de şartlar arasında yer aldı. Böylece şirketin operasyonel işleyişinin belirlenen çerçevede sürdürüleceği ifade edildi.

İSTİHDAM GÜVENCESİ GETİRİLDİ

Taahhütler doğrultusunda, birleşme sonrasında toplam çalışan sayısının üç yıl boyunca korunması kararlaştırıldı. Düzenleme ile istihdamın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KOBİ VE YEREL ÜRETİCİLERE DESTEK ŞARTI

Yeni oluşacak yapının her yıl en az 75 KOBİ ile yerel üreticiye raf alanı, pazarlama desteği ve dijital satış imkanları sunması zorunlu tutuldu. Bu uygulamayla küçük üreticilerin pazara erişiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kararda ayrıca kadın girişimcilerin ürünlerine daha fazla yer verilmesi ile yerli ve yöresel ürünlerin market raflarındaki görünürlüğünün artırılmasına yönelik taahhütler de yer aldı.