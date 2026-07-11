Sezon finali öncesi başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun veda ettiği A.B.İ. dizisinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli değişiklikler yaşanıyor. Senarist Eylem Canpolat’ın ayrılığının ardından dizinin yeni senaristinin Ertan Kurtulan olduğu öğrenildi. Aksiyon ağırlıklı bir hikayeyle ekrana dönmesi beklenen dizide yönetmen değişikliği de yaşanacak. Cem Karcı’nın projeden ayrılacağı belirtilirken, zaman atlaması nedeniyle bazı karakterlerin hikayelerinin sona ereceği ifade edildi. KADRO ÇOĞUNLUKLA DEĞİŞİYOR Diziden ayrılacak isimler arasında Lamia karakteriyle Tülay Bursa, Mahinur rolüyle Esra Şengünalp ve Yılmaz karakteriyle Serkay Tütüncü’nün de yer aldığı öğrenildi. Afra Saraçoğlu’nun ardından diziye dahil olacak yeni kadın oyuncu ise henüz netleşmedi.

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