Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinde kadın başrol olarak izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, projeden ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getiren oyuncu, diziden ayrılık nedenini anlattı.

''KARAKTERİMİN HİKAYESİ BİTTİ''

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Afra Saraçoğlu, rol aldığı A.B.İ. dizisindeki vedasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Ünlü oyuncu, dizideki karakterinin hikâyesinin sona erdiğini belirterek ayrılığın planlı bir süreç olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, "Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikâyesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde" dedi.

''ANLAŞMAMIZ BİR SEZONLUKTU''

Muhabirlerin, "Anlaşmanız zaten bir sezonluk muydu?" sorusuna da yanıt veren Saraçoğlu, "Evet, öyle konuştuk" ifadelerini kullandı.

Böylece ünlü oyuncu, diziden ayrılığının herhangi bir kriz ya da anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını, en başından itibaren planlanan hikâye doğrultusunda gerçekleştiğini açıklamış oldu.

Yeni sezon öncesi dinlenmeye çekileceğini belirten Saraçoğlu'nun bundan sonraki proje tercihleri ise şimdiden merak konusu oldu.