Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %13,52 olarak kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki bu artış; bedelli askerlik ücretinden 65 yaş aylığına, engelli maaşlarından kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemi doğrudan değiştirdi.

Milyonlarca hak sahibinin ve mükellefin hesaplarına yansıyacak yeni ücretler ve güncel tutarlar netleşti.

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Memur maaş zam oranına endeksli olan bedelli askerlik ücreti ve yasal yaptırım tutarları yeniden hesaplandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi açıklamasının esas alınacağı yeni tarifeye göre:

Bedelli Askerlik Ücreti: 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi.

Yoklama Kaçağı ve Bakaya Tutarı: Günlük 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıktı.

Önemli Not: Belirlenen yeni bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve bu tarihler arasında geçerli olacak.

Yeni Engelli Aylığı Maaşları Kaç TL?

Memur maaş zammı oranında artırılan engelli aylıklarında, engel oranına göre yeni ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:

%40 - %69 Arası Engelli Aylığı: Aylık 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükseldi.

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı: Aylık 7 bin 655 lira 1 kuruştan 8 bin 689 lira 96 kuruşa ulaştı.

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa çıktı.

65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı) Ne Kadar Yükseldi?

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 3'te 1'inden (2026 yılı için 9 bin 358 lira 50 kuruş) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı tutarı artırıldı.

Buna göre, daha önce 6 bin 393 lira 2 kuruş olan 65 yaş aylığı, yeni zamla birlikte 7 bin 257 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Kıdem Tazminatı Tavanı Kaç TL Oldu?

İş dünyasındaki tüm çalışanları ve işten ayrılma sürecindeki sigortalıları ilgilendiren kıdem tazminatı tavan fiyatında da değişikliğe gidildi.

Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak, daha önce 64 bin 948 lira 77 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseltildi. Böylece çalışanların işten ayrılırken alabileceği yıllık maksimum kıdem tazminatı tutarı artmış oldu.