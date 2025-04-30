Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak şampiyonanın hazırlıklarına başlayacak.

Milliler, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alıyor.

​​​​​​​Grup karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış Ve Dostluk Salonu'nda oynayacak A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.

Gruptaki ikinci maçında, 19 Haziran Perşembe günü, TSİ 17.30'da İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son maçında ise 21 Haziran Cumartesi günü, TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Elif Bayram-Beşiktaş BOA

Melek Uzunoğlu-Beşiktaş BOA

Pelin Derya Bilgiç-Çimsa ÇBK Mersin

Sinem Ataş-Çimsa ÇBK Mersin

Teaira Zyaira McCovan-Çimsa ÇBK Mersin

Berfin Sertoğlu-Emlak Konut

Sehernaz Çidal-Emlak Konut

Sevgi Uzun-Fenerbahçe Opet

Şerife Alperi Onar-Fenerbahçe Opet

Tilbe Şenyürek-Fenerbahçe Opet

Olcay Çakır Turgut-Fenerbahçe Opet

Meltem Yıldızhan-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Ayşe Cora-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Gökşen Fitik-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Derin Erdoğan-Galatasaray Çağdaş Faktoring

İlayda Güner-Nesibe Aydın

Esra Ural Topuz-OGM Ormanspor

Manolya Kurtulmuş-OGM Ormanspor

Zeynep Şevval Gül-OGM Ormanspor

Elif İstanbulluoğlu-Louisville University / ABD