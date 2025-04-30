Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak şampiyonanın hazırlıklarına başlayacak.
Milliler, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alıyor.
Grup karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış Ve Dostluk Salonu'nda oynayacak A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.
Gruptaki ikinci maçında, 19 Haziran Perşembe günü, TSİ 17.30'da İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son maçında ise 21 Haziran Cumartesi günü, TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
Elif Bayram-Beşiktaş BOA
Melek Uzunoğlu-Beşiktaş BOA
Pelin Derya Bilgiç-Çimsa ÇBK Mersin
Sinem Ataş-Çimsa ÇBK Mersin
Teaira Zyaira McCovan-Çimsa ÇBK Mersin
Berfin Sertoğlu-Emlak Konut
Sehernaz Çidal-Emlak Konut
Sevgi Uzun-Fenerbahçe Opet
Şerife Alperi Onar-Fenerbahçe Opet
Tilbe Şenyürek-Fenerbahçe Opet
Olcay Çakır Turgut-Fenerbahçe Opet
Meltem Yıldızhan-Galatasaray Çağdaş Faktoring
Ayşe Cora-Galatasaray Çağdaş Faktoring
Gökşen Fitik-Galatasaray Çağdaş Faktoring
Derin Erdoğan-Galatasaray Çağdaş Faktoring
İlayda Güner-Nesibe Aydın
Esra Ural Topuz-OGM Ormanspor
Manolya Kurtulmuş-OGM Ormanspor
Zeynep Şevval Gül-OGM Ormanspor
Elif İstanbulluoğlu-Louisville University / ABD