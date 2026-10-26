FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2’nci Tur Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu belirlendi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2’nci Tur Elemeleri ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaşacak.
Potanın perileri, 14 Kasım Cuma TSİ 20.40’ta Letonya’nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre’da İsrail ile 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00’da Polonya’nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow’da Polonya ile karşı karşıya gelecek. FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket 2’nci Tur Elemeleri I Grubu’nda mücadele edecek Potanın Perileri çalışmalarına 8 Kasım günü başantrenör Frédéric Dusart yönetiminde başlayacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Meltem Yıldızhan
Beren Burke
Esra Ural
Sinem Ataş
Ceren Akpınar
Melek Uzunoğlu
Nehir Ulufer
Manolya Kurtulmuş
Olcay Çakır Turgut
Şerife Alperi Onar
Zeynep Şevval Gül
Derin Erdoğan
Elif Bayram
Gökşen Fitik
Sevgi Uzun
Sude Yılmaz
Sevgi Tonguç
Tuba Poyraz
Tilbe Şenyürek Arslan