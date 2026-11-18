A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Polonya'ya 79-77 mağlup oldu. Soyunma odasına 12 sayılık avantajla giden milliler, son çeyrekte üstünlüğünü kaybederek ikinci turdaki ilk yenilgisini aldı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Türkiye, Gökşen Fitik'in serbest atışlarıyla 4. dakikaya 12-7 önde girdi. Üç sayılık atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren Polonya, 7. dakikada skoru 17-17'ye getirdi. Milliler, Sevgi Uzun'un 9 sayı ürettiği ilk periyodu 27-26 üstün tamamladı.
DEVREDE FARK 12 SAYIYA ÇIKTI
İkinci çeyreğe Elif Bayram'ın basketleriyle başlayan Türkiye, 6 sayılık seriyle skoru 35-28'e taşıdı ve 13. dakikada rakibine mola aldırdı. Polonya, millilerin pota altındaki etkili oyununa Mavunga ve Gertchen'in üç sayılık basketleriyle karşılık verdi.
Beren Burke'ün basketiyle 18. dakikada farkı çift haneye çıkaran ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 50-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta Türkiye boyalı alandan sayılar bulurken, ev sahibi ekip dış atışlarla farkı azalttı. Son çeyreğe millilerin 64-59 üstünlüğüyle girildi.
POLONYA SON ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ
Ev sahibi ekip, dördüncü periyoda hızlı başladı. Niemojewska'nın basketiyle 34. dakikada 68-67'yi bulan Polonya, maçta ilk kez öne geçti. Türkiye pota altında rakibini durdurmakta zorlanırken, Polonya savunması da millilerin hücumlarını güçleştirdi.
Beren Burke'ün serbest atışlarıyla 39. dakikada farkı bir sayıya indiren Türkiye, skoru 78-77'ye getirdi. Ancak kalan bölümde üstünlüğü geri alamayan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 79-77 kaybetti.