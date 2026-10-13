A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk oldu.
Sportni Park Domzale Stadı'nda oynanan mücadelenin 29. dakikasında Elif Keskin şiddetli hareketten kırmızı kart gördü ve Türkiye 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. 84. dakikada Slovenya'da Sternad skoru 1-0'a getirdi. 90+3'üncü dakikada ev sahibi ekipten Kastelec skoru 2-0 yaptı.
Mücadelenin geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Slovenya müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
MİLLİLER TURNUVAYA VEDA ETTİ
Ay-yıldızlılar eşleşmenin ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Slovenya'ya bugünkü sonuçla birlikte toplamda 5-3'lük skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Slovenya, play-off 2. turunda Hollanda - Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off 2. turu maçları, 26 Kasım-5 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak