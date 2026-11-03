A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde 4. Grup'ta Slovenya, Macaristan ve Kosova ile eşleşti.

Kura çekimine TFF Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ile Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın katıldı.

ALTI MAÇ ŞUBAT-HAZİRAN DÖNEMİNDE OYNANACAK

Milliler, grup aşamasında üç rakibiyle iç sahada ve deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak.

İlk iki maç 23 Şubat-6 Mart 2027, üçüncü ve dördüncü karşılaşmalar 13-24 Nisan 2027, son iki müsabaka ise 7-15 Haziran 2027 tarihleri arasında oynanacak.

GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN A LİGİ'NE YÜKSELECEK

Toplam 16 takımın dörderli dört grupta mücadele edeceği B Ligi'nde grup liderleri doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Grup ikincileri ise A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla yükselme play-off maçları oynayacak.

B Ligi'ndeki grup üçüncüleri arasında en iyi iki takım, C Ligi ikincileriyle play-off oynayacak. Diğer iki grup üçüncüsü ile grup sonuncuları doğrudan C Ligi'ne düşecek.

Yükselme ve düşme play-off karşılaşmaları 4-12 Ekim 2027 tarihleri arasında yapılacak.