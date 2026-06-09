2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde mücadele eden Kadın A Milli Takımımız, deplasmanda Malta'yı 3-0 yenerek 2. Grup'taki maçlarını 13 puanla tamamladı.

Play-off oynamayı daha önce garantileyen Ay-Yıldızlılarımız, gruptaki altıncı ve son maçını da galibiyetle kapattı.

MFA Centenary Stadyumu'nda oynanan müsabakada Kadın A Milli Takımımızın gollerini gollerini 7. dakikada Gatt (Kendi kalesine), 38. dakikada Ece Türkoğlu ve 52. dakikada Selen Altunkulak attı. İlayda Civelek iki asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Millilerimizin grubundaki diğer son hafta mücadelesinde ise İsviçre, deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti.