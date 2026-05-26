2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk özel maçını 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacak A Millî Takımımız, bugün Riva'da testten geçti.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamaların bir bölümü sahada diğer kısmı ise fitness salonunda yapıldı. Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama; antrenman sahasında ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella liderliğindeki A Millî Takım teknik heyetimiz de testlere yerinde nezaret etti.

A Millî Takımımız, Kurban Bayramı vesilesiyle bugünden itibaren iki gün izinli olacak. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.