Real Madrid, LaLiga’nın 38. ve son haftasında Athletic Club ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İspanyol devinde sakatlıktan dönen milli yıldız Arda Güler, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Arda Güler, Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmişti. Arda Güler, La Liga'nın 32. haftasında Real Betis ile oynanan maç öncesindeki antrenmanda sağ bacak arka adalesinde (uyluk kası) yaşadığı zedelenme sebebiyle sakatlanmış ve takımdan uzak kalmıştı. Bu sezon İspanyol deviyle birlikte 50 karşılaşmaya çıkan Arda, 6 gol atarken 14 de gol pası verdi.

