Konyaspor, kaptanı Adil Demirbağın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Kulüp açıklamasında, "Süper Lig'in 7. haftasında oynadığımız Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Adil Demirbağın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından planlanmakta olup, süreçle ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Demirbağ, son olarak A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların aday kadrosuna çağrıldı.