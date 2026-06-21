ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Millî Takımımız, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı.
Paraguay maçı sonrası San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Millî Takımımız, Nike Performance Center'da yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.
A Millî Takımımız, yarın yerel saatle 19.00'da Arizona Athletic Grounds'ta ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Paraguay’a 1-0 yenilen Türkiye, turnuvaya henüz ikinci maçlar sonunda veda etti.