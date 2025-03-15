A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 ve 23 Mart tarihlerinde Macaristan’a karşı oynayacağı kritik maçlar için aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz’ı ilk kez milli takıma davet ederek genç oyunculara fırsat tanıdı.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU HANGİ TAKIMLARDAN?
Berke Özer, Eyüpspor
Mert Günok, Beşiktaş
Muhammed Şengezer, Başakşehir
Uğurcan Çakır, Trabzonspor
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray
Emirhan Topçu, Beşiktaş
Eren Elmalı, Galatasaray
Kaan Ayhan, Galatasaray
Merih Demiral, El Ehli
Mert Müldür, Fenerbahçe
Samet Akaydin, Rizespor
Taha Şahin, Rizaspor
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe
Atakan Karazor, Sttutgart
Demir Ege Tıknaz, Rio Ave
Hakan Çalhanoğlu, İnter
İsmail Yüksek, Fenerbahçe
Orkun Kökçü, Benfica
Salih Özcan, Borussia Dortmund
Ahmed Kutucu, Galatasaray
Arda Güler, Real Madrid
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray
Can Uzun, Frankfurt
Deniz Gül, Porto
Emre Mor, Eyüpspor
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe
Kenan Yıldız, Juventus
Kerem Aktürkoğlu, Benfica
Oğuz Aydın, Fenerbahçe
Yunus Akgün, Galatasaray
ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL FORMA GİYEMEYECEK
Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.