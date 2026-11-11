UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 5’inci maçında yarın saat 20.00’de İzmir’de Belçika’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiği üzerinde duruldu. A Milli Takım’da sakatlığı bulunan Aral Şimşir’in tedavisine devam edildi. Ay-yıldızlılar, bugün 15.00'te İzmir'e gidecek. 18.00'de ise teknik direktör Sergen Yalçın ve milli futbolcu Enes Ünal, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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