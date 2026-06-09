2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan kamp tesislerinde gerçekleştiriyor. Ancak tesisin hem adeta çölün ortasında yer alması hem de bölgede 40 dereceyi aşan sıcaklıklar gündemden düşmüyor.

"HİÇLİĞİN ORTASINDA"

Milli takımın hazırlıkları için tahsis edilen tesis oldukça sade ve çorak bir bölgede yer alıyor. Kırsal bir alanda yer alan tesislerin çevresinde yeşil dokudan neredeyse eser yok. Tesislerin dışına çıkıldığında ferahlamak için gölgesinde durulabilecek bir ağaç dahi görünmüyor...

Hal böyle olunca sosyal medyada da yorumların bir kısmı şöyle oldu:

- "Bizi hiçliğin ortasına atmışlar."

- "Ekibin yaşlılarını lütfen götürmeyin, ne olur ne olmaz..."

- "Manzaraya bak... Arthur Morgan at sürüyor arkada."

- "Biraz daha ileride kovboy filmi çekiliyor."

- "Mars'ta su aranıyordu; adamlar suyu bırak futbol sahası yapmışlar."

VERİMLİLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan futbolcuların hem tesislerin çevresindeki doğal koşullar hem de sıcaklıklar nedeniyle yapacağı çalışmaların verimliliği de tartışma konusu oldu. Antrenmanların planlandığı saat ve sıcaklığa karşı alınabilecek önlemler de çok konuşuldu.

Ayrıca tesislerin yer aldığı bölgenin uydu görüntüsü de sosyal medyada çok konuşuldu.