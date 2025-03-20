A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki rövanş maçının ardından turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

MAÇ KADROSUNDA 7 İSİM YER ALMAYACAK

İstanbul'da 3 yıl aradan sonra oynanacak kritik mücadele öncesi aday kadrodan önemli isimler maç kadrosuna yazılmadı. Aday kadroya davet edilen isimlerden 7 kişi maç kadrosunda yer almayacak. İşte o isimler;

Merih Demiral, Arda Güler, Mert Günok, Yunus Akgün, Taha Şahin, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz

A Milli Takım'da ağrıları nedeniyle Mert Günok'un kadroda olmayacağı ve kalede Uğurcan Çakır'ın oynayacağı belirtildi.

Ay-Yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu kritik mücadelede forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

YENİLERDEN SADECE YUSUF AKÇİÇEK

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tiknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Bu 3 isimden sadece Yusuf Akçiçek maç kadrosuna alındı.

MUHTEMEL 11’LER:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız (Can Uzun), Kerem Aktürkoğlu

Macaristan: Dibusz, Balogh, W. Orban, Dardai, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, R. Sallai, Szoboszlai, Varga