A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da ağırladı. Karşılaşmayı canlı yayınlayacak yayıncı kuruluş, Fatih Terim'in Türkiye-İtalya maçını yorumlayacağını duyurdu. A Milli Takım'da uzun yıllar görev yapan deneyimli teknik adam, yıllar sonra yeniden mikrofon başında oldu.
Terim, Türkiye-İtalya maçını analiz ve yorumlarıyla ekran başındaki futbolseverlerle paylaştı. Deneyimli teknik direktörün maç öncesi ve sırasında yaptığı değerlendirmeleri dikkat çekti.