A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, sürat, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale taktik oyunuyla sona erdi.
Dün oynanan Belçika maçında belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Ayrıca A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray, antrenmanı izledi.
Ay-yıldızlılar, bu akşam maç için Fransa'ya gidecek.