Türkiye Futbol Federasyonu İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yola devam kararı verdi. Sözleşmesi devam eden tecrübeli isim ile 2 yıl daha mukavele imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sürpriz ifadeler kullandı.

İşte A Milli Takım'da Montella için düzenlenen imza törenindeki açıklamalar...

İbrahim Hacıosmanoğlu: ''Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişime açık olmak lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.''

''Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum.''

'BİZİM GİBİ TÜRK OLMUŞ'

2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız. Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen 2 yıl uzattık. Montella'nın kendisi İtalyan ama bazen konuştuğumuzda fark ediyoruz ki; bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Vincenzo Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz."

Vincenzo Montella: "Ben de yabancı bir teknik adam olarak Milli Takım'da sözleşmesi uzatılan ilk isim olduğumu bugün öğrendim. Beni çok mutlu etti. Belki de gerçekten Türk kanına sahip olduğuma bir kanıt olarak bu bilgiyi kullanabilirim."

'BAŞKANIMIZLA KARAKTERİMİZ BENZİYOR'

Vincenzo Montella: "Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor."

'EN İYİSİ İÇİN UĞRAŞACAĞIM'

Vincenzo Montella: "Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik.

Teknik ekibimize de teşekkür etmek isterim. TFF'deki bütün çalışanlara da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Herkes fedakarlık içerisinde çalıştı. Selçuk Şahin'e teşekkür ederim, ona başarılar dilerim. Bize sonsuz katkıda bulundu. Selçuk Şahin için yerine yönetim isim önerdi. Ayrıca bana seçim yapmak için özgürlük de verdiler. En iyisini yapmak için uğraşacağım."

"Türk taraftarlar, dünyanın her yerinde bize destek verdi. Bu bağlılığımızı arttırdı. Onlara da teşekkür ederim. Hollanda'ya kaybettiğimiz maçtan sonra bile bize kucak açtılar, bunu hiç unutmayacağım. Onlar, bizim itici gücümüz ve bizi bırakmamaları için aidiyet duygusuyla mücadeleye devam edeceğiz."

'HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ'

Vincenzo Montella: "689 maçı statlardan seyrettik, ekibimle bu çalışmaları yürütürken, birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktı. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu.

Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz."