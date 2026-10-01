A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. hafta maçında Belçika'ya konuk olacak.
Milli takımda Belçika maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı.
CAN UZUN ANTRENMANA ÇIKMADI
Can Uzun, hissettiği ağrılar nedeniyle A Milli Takım'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmana katılmadı.
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Belçika - Türkiye maçı, 2 Ekim Cuma (yarın) Stade Maurice Dufranse'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Ole Haukasen yapacak.
VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Marius Lien olacak.
2 MAÇI DA KAZANAMADIK
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 2 maçı da kazanamadı ve grupta henüz puan alamadı.