Danimarka'da Midtjylland forması giyen ve performansıyla Premier Lig ekiplerini dahi peşine takan 23 yaşındaki Aral Şimşir, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'larında Romanya ile oynayacağı maç öncesi 30 kişilik kadroya davet almıştı.

Ancak ilk kez milli formayı giymeye yaklaşan genç oyuncudan üzen haber geldi. Aral, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'a katılamayacağını şöyle açıkladı:

"Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek.

En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım.

Destekleriniz için teşekkür ederim."

Midtjylland'da bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Aral Şimşir, 11 gol ve 18 asistlik performansıyla Leeds United, Brentford ve Crystal Palace gibi Premier Lig ekiplerini peşine taktı.