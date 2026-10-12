A Milli Takım'da teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu. 2 dönem önce Ay-yıldızlıları çalıştıran Şenol Güneş'in bambaşka bir rolle geri döneceği iddia edildi.

NTV'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol direktörlüğü makamını geri getirmeyi planladığını ve bu görev için Şenol Güneş'i düşündüğü iddia edildi.

En son bu görevde Fatih Terim bulunuyordu. Terim'den sonra futbol direktörlüğü görevini kimse üstlenmemişti.

2 DÖNEM ÇALIŞTI

A Milli Takım'da iki farklı dönemde çalışan Şenol Güneş ilk olarak 2000-2004, sonrasında ise 2019-2021 yılları arasında görev almıştı.