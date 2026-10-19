A Milli Takım’dan ayrılan Vincenzo Montella’nın yerine getirilen isim belli oldu.

Sergen Yalçın’ın program yaptığı KAFA Sports, deneyimli teknik adamın A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, ‘’A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Ali Rıza Sergen Yalçın oldu. 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın, ekibiyle birlikte göreve yarın başlayacak.’’ ifadeleri yer aldı.

SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Salı günü toplantıda bir araya geleceği ve bu toplantı sonrası Sergen Yalçın’ın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Sergen Yalçın A Milli Takım ile ilk maçına kasım ayındaki milli maçlar ile çıkacak.

‘’BEN BU TAKIMI UÇURURUM’’ DEMİŞTİ

A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF ile anlaşan Sergen Yalçın’ın üç ay önce milli takım hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Yalçın, Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı alınan mağlubiyetin ardından konuk olduğu bir programda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kadro seçimlerini ve oyun anlayışını eleştirmişti. Milli takımın sahip olduğu potansiyele vurgu yapan deneyimli teknik adam, “Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz.” ifadelerini kullanmıştı.