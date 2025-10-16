FIFA'nın Türkiye'ye yaptığı 2.5 milyon Euro'luk ödeme, TFF tarafından prim olarak dağıtıldı. Futbolcular primin bir kısmının personele verilmesini isterken, 250 bin Euro çalışanlara, kalan 2 milyon 250 bin Euro ise futbolculara paylaştırıldı.

FIFA'DAN GELEN ÖDEME PRİM OLARAK DAĞITILDI

FIFA, milli takımlara yaptığı ödeme kapsamında Türkiye'ye 2.5 milyon Euro ödedi. TFF ise bu paranın takıma prim olarak dağıtılmasına karar verdi.

FUTBOLCULARDAN JEST GELDİ

Ay-Yıldızlı futbolcular, kendileri için ayrılan primlerin bir kısmının personele verilmesini talep etti. Takım kaptanlarının girişimiyle, çalışan personele pay verilmesi yönünde talepte bulunuldu.

Bunun üzerine TFF, toplam 2.5 milyon Euro'nun 250 bin Euro'sunu personele, 2 milyon 250 bin Euro'sunu ise futbolculara prim olarak dağıttı. Bu karar, hem federasyon içinde hem de futbol camiasında takdirle karşılandı.