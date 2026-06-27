Ülke olarak “Bir oluruz yolunda” diye şarkılar söylediğimiz A Milli Takım’da birlik yokmuş! ABD kampında takımın önemli yıldızları Hakan Çalhanoğlu ile Orkun Kökçü’nün küs olduğu ortaya çıktı.

Hatta ikili arasındaki gerginliğe Orkun’un babasının da dahil olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre; baba, Hakan’a otelde sert bir dille eleştirilerde bulunuyor. Bu gelişmenin ardından Çalhanoğlu, Montella’ya ABD maçında oynamak istemediğini iletiyor. İtalyan hoca da demoralize olan oyuncusunu oynatmayıp Orkun’a ilk 11’de görev verdi.

Ayrıca bu gerginliğin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Aileler artık Milli Takım kamplarına alınmayacak” kararını aldığı belirtildi.