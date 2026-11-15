UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta mücadele A Milli Takımımız, Fransa deplasmanında kritik bir maça çıktı. Ay-yıldızlılar sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Türkiye’nin tek golünü 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Ev sahibi Fransa’ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Emirhan kendi kalesine ve 80. dakikada Kroupi kaydetti.

6’DA SIFIR ÇEKTİK

Bu sonuçla beraber A Milli Takımımız, A Ligi’nde çıktığı tüm maçları kaybetti ve 0 sıfır puanla grup maçlarını tamamladı. Fransa ise puanını 13’e çıkardı ve grubu lider tamamladı.

ISINMADA SAKATLANDI, İLK 11'DEN ÇIKARILDI

Maçta ilk 11'de olacağı açıklanan Zeki Çelik, ısınmada sakatlandı. TFF'den yapılan açıklamada, ''Isınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Zeki Çelik, tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarılmıştır. Yerine Barış Alper Yılmaz, ilk 11’e dâhil edilmiştir.'' denildi. Öte yandan Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ile sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır maç kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' İngiliz hakem Chris Kavanagh kritik maçın ilk düdüğünü çaldı. 6' Rabiot, sol ayağıyla ön direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Berke Özer topu kornere çeldi. 14' Mbappe ceza sahası içinden sert vurdu, Berke güçlükle topu çeldi. 16' İlk defa bu kadar etkili geldik. Can Uzun, taşıdığı topu Deniz'e attı, topu iyi süren milli futbolcumuzun şutunu Konate son anda engelledi. 30' İlk 30 dakika geride kalırken, dengeli bir oyun var. 34' Fransa gole çok yaklaştı. Mbappe, karşı karşıya pozisyonda kalecimiz Berke'yi geçemedi. Berke karşılaşma boyunca başarılı bir performans ortaya koyuyor. 35' İnanılmaz bir fırsatı kaçırdık. Can Uzun'un savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail Yüksek net fırsattan yaralanamadı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. 49' GOL Fransa öne geçti. Kornerde gelen topu Rabiot arka direğe çevirdi, oluşan karambolde Emirhan topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 54' Milli Takımımız beraberlik golünü buldu. Ancak Arda Güler'in attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 64' Fransa çok etkili geldi. Mbappe, karşı karşıya pozisyonda bir kez daha Berke'ye takıldı. 70' Fransa savunması inanılmaz bir hata yaptı, top Arda'nın önüne düştü. Milli yıldızımızın boş kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı. 80' GOL Fransa farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına kaçan Kroupi karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0. 90' GOLLLLL Milli Takımımız farkı 1'e indirdi. Köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı harika bir kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-1 Fransa kazandı.