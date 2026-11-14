A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı statta gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fransa maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF yöneticileri de takip etti.