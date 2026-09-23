UEFA Uluslar A Ligi 1'nci Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, Ebubekir Uçar Salonu'ndaki hazırlıkla başladı. Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda ise ısınma hareketlerinin ardından pas, son vuruş ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde de çift kale şeklinde taktik oyun oynandı. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer, idmana katılmadı.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

A Milli Takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın gerçekleşecek çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya da açık olacak. Otobüsle Riva'dan Kocaeli'ye geçecek A Milli Takım kafilesi, saat 21.00'de Türkiye - Fransa maçının oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile bir milli oyuncumuzun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 20.15'te başlayacak.