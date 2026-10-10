A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 4 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekipte yeni teknik direktör arayışları başladı. Bu süreçte önceliğin yerli isimlerden yana olduğu belirtildi. TFF'DEN ARDA TURAN HAMLESİ! Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan için ilk teması kurdu. Ancak Ukrayna ekibi, deneyimli teknik direktörü bırakmaya sıcak bakmadığını TFF'ye iletti. Görüşmelerin devam edeceği aktarıldı. GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI Arda Turan, geçen sezon Ukrayna'da lig şampiyonluğuna ulaştırdığı Shakhtar Donetsk'in başında 61 maça çıktı ve 2.16'lık puan ortalaması tutturdu.

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