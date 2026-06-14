A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. Ay-Yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki lik maçında saat 07.00'de Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. Milli maçı izlemek için uluslararası maç yayını frekansı nedeniyle televizyonlarınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki tüm maçları izleyebileceğiniz frekans bilgileri duyuruldu. Daha önce TRT’nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Dünya Kupası maçları Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz ve kesintisiz izlenebiliyor. Güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A Frekans: 11794 Polarizasyon: V (Dikey) Sembol oranı: 30000 FEC: 3/4

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