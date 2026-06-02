ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadro, duygusal bir video ile duyuruldu. Kadromuz şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci

36 KİŞİLİK ADAY KADRODAN 9 EKSİK

Turnuva öncesi açıklanan 36 kişilik aday kadrodan eksilen 9 futbolcu ise şöyle:

Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarı.

ÜÇ FUTBOLCU HAZIRDA BEKLEYECEK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Muhamed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz olmak üzere üç futbolcunun olası sakatlık ihtimaline karşı hazırda bekletilmek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak."