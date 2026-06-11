24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Takım, ilk maçı için geri sayıma geçti.

2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek ay yıldızlılarda iki ismin kamptan ayrıldığı açıklandı. Türkiye Futbol Federsayonu'nun yaptığı açıklamaya göre yedek listede yer alan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz kamptan ayrıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona’daki millî takım kampından ayrılacaktır."