A Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı 6 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-11 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-11 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Galler ise 3 puana sahip.

KADERİMİZ YUNANİSTAN'IN ELİNDE

Türkiye ve Çekya grubundaki maçları tamamladı. Çekya en kötü grup sonuncusu oldu. Sırbistan ise yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Eğer, 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçta Sırbistan, Yunanistan'a en az 5 farklı mağlup olursa A Milli Takım play-off oynayacak. 4 farklı yenilgiler veya Sırbistan'ın puan aldığı senaryolarda A Milli Takım B Ligi'ne düşecek.