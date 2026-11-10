A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 5. hafta maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Türkiye-Belçika maçının hakemi belli oldu.
MAÇI SANDRO SCHARER YÖNETECEK
Türkiye-Belçika maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Emi yapacak. VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da Luca Cibelli olacak.
GRUPTA PUANIMIZ YOK
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti. Ay yıldızlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Belçika ise oynadığı 4 maçta 6 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.