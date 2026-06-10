4 yıl sonra Dünya Kupası hayalini gerçekleştiren A Milli Takımımızda artık “Gruptan nasıl çıkarız?” planları yapılıyor. İlk iki maçımızda katı savunma anlayışıyla dikkat çeken Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Tony Popovic’in Avustralya’sı 3-5-2 dizilişiyle aslında beşli savunma kuruyor, fizik gücü ve yüksek temposuyla rakibi hataya zorluyor. Gustavo Alfaro’nun Paraguay’ı ise bitmeyen enerjisiyle oyunu çirkinleştirmeyi bile göze alan bir turnuva takımı olarak biliniyor.

SABRET, RAHAT ET

Vincenzo Montella’nın planı, bu iki ‘Savaşçı’ ekibe karşı oyunun kontrolünü elinde tutmak. Arda Güler’in yaratıcılığı, Kenan Yıldız’ın birebir becerisi ve Hakan Çalhanoğlu’nun oyun aklıyla topun ritmini belirlemek, rakiplerin istediği kaos ortamına sürüklenmemek kritik olacak. Ayrıca duran toplar da Ay-Yıldızlı ekibimizin galibiyet planları arasında önemli yer tutuyor. Sabırsızlık ve geçiş oyunlarına açık vermek en büyük tehlike. Kısacası fiziksel üstünlüğe karşı teknik kaliteyi sahaya koymak A Milli Takım için 6 puanın anahtarı olacak.