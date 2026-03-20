2026 Dünya Kupası öncesindeki play-off turunda A Milli Takım, 26 Mart Perşembe günü yarı finalde Romanya ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar bu turu geçmesi halinde Dünya Kupası için play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü kader maçına çıkacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
TFF'nin kader maçları öncesi duyurduğu kadro şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.