A Milli Futbol Takımımızın, Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle: Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. 4 FUTBOLCU İLK KEZ ÇAĞRILDI Beşiktaş'ta oynayan İlhan Fakılı, Konyaspor'dan Adil Demirbağ, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal, ilk kez milli davet alan futbolcular oldu. MİLLİLERİN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ Milliler, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak.

İkinci maç 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

2 Ekim Cuma günü Liege kentinde Belçika ve 5 Ekim Pazartesi günü Bologna şehrinde İtalya ile karşılaşacağız.

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