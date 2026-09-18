A Milli Futbol Takımımızın, Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya, ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
4 FUTBOLCU İLK KEZ ÇAĞRILDI
Beşiktaş'ta oynayan İlhan Fakılı, Konyaspor'dan Adil Demirbağ, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal, ilk kez milli davet alan futbolcular oldu.
MİLLİLERİN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Milliler, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak.
İkinci maç 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
2 Ekim Cuma günü Liege kentinde Belçika ve 5 Ekim Pazartesi günü Bologna şehrinde İtalya ile karşılaşacağız.